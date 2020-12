"Wir hoffen auf Frieden und haben immer noch Krieg. Es zerrt an unseren Nerven, schleicht sich in unser Denken, beeinflusst unser Gefühlsleben. Gebt uns Ruhe zur Arbeit, zu schöpferischer Tätigkeit - wir Künstler leiden mehr in dieser zerrütteten Zeit als so mancher andere!"

Pierre-Laurent Aimard, Klavier

hr-Sinfonieorchester

Leitung: Stefan Asbury



Nino Rota (1911-1979): Konzert für Streicher (1964/65)

Olivier Messiaen (1908-1992): "Oiseaux exotiques" (1955/56) für Klavier und kleines Orchester

Franz Schreker (1878-1934): Kammersymphonie (1917) für 23 Soloinstrumente



(Aufnahme des Forum N-Konzerts vom 19. November 2020 im hr-Sendesaal, Frankfurt)

Der österreichische Komponist Franz Schreker - seit der Premiere der Oper "Der ferne Klang" 1912 in Frankfurt am Main international bekannt - notiert diese Zeilen während des Ersten Weltkriegs und schreibt in diesen schwierigen Zeiten seine Kammersymphonie. Uraufgeführt im März 1917 in Wien - der Erlös fließt in den Kriegshilfefonds -, ist das fast halbstündige Werk ein überaus raffiniertes, zukunftsweisendes Klangfarbenspiel.

Brillante Farbigkeit kennzeichnet auch das Oeuvre von Olivier Messiaen, der in seinem Klavierkonzert "Oiseaux exotiques" die Stimmen von nahezu 50 Vögeln aus Asien, Süd- und Nordamerika verewigt und angesichts der andauernden Naturzerstörung - womöglich sind schon einige Arten ausgestorben - einen "musikalischen Zufluchtsort" (Pierre-Laurent Aimard) kreiert hat. Einen ähnlichen Fluchtgedanken durch und mit Musik, gleichwohl mit ganz anderen künstlerischen Mitteln, verfolgt Nino Rota mit seinen Werken, ob für Film oder Bühne: die Klangwelten des 18./19. Jahrhunderts haben für ihn nichts an Gültigkeit verloren, sie schaffen Geborgenheit.

