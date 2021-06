Das Programm der Wittener Tage 2021 voller Uraufführungen wurde von Ensembles in vielen Städten und Ländern eingespielt und war im Radio und im Internet zu erleben.

Klangforum Wien

Leitung: Titus Engel

ensemble ascolta

Leitung: Lin Liao

Quatuor Diotima

IRCAM

Ensemble Schwerpunkt

Jean-Pierre Collot, Klavier

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Michael Wendeberg



Christian Winther Christensen: "In touch"

Zeynep Gedizlioğlu: "Eksik - Entzug"

Michael Pelzel: "Telestos Dark Rituals"

Mauro Lanza: "The voices didn’t stop after the war"

Bernhard Gander: "Messing 5"

Żaneta Rydzewska: "Zauberwürfel"

Klaus Lang/Sabine Maier: "nirgends." für Ensemble und projiziertes Licht (Ausschnitt)

Brice Pauset: "Konzertkammer"

Birke Bertelsmeier: "Frischzellenkur"



(Aufnahmen vom 24. und 25. April 2021 aus dem Fest- und Theatersaal, Witten)

Fantasie braucht ein Ventil. Sie legt zwar manchmal Pausen ein, aber nicht, weil ein Virus die Welt beinahe in den Stillstand zwingt. Im Mittelpunkt in Witten stand der Komponist Brice Pauset, mit verschiedenen Auftragswerken. Mauro Lanza ließ das Pariser Quatuor Diotima nach Stimmen aus dem Äther suchen, während das Stuttgarter Ensemble ascolta seine Vielseitigkeit auf der Konzertbühne und in einer Lichtinstallation unter Beweis stellte. Neuentdeckungen gab es in diesem Jahrgang viele, deshalb ist dieser Streifzug durch die aktuelle Festivalausgabe nur eine erste kleine Blütenlese.

Weitere Informationen Mehr vom ARD Radiofestival 2021 Alle Sendungen des ARD Radiofestivals 2021 und Inhalte zum online Hören finden Sie auf ardradiofestival.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 20.07.2021, 20:04 Uhr.