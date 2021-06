In der Inszenierung von Barrie Kosky bleibt das bewährte Sängerteam beisammen. Es dirigiert wieder Philippe Jordan - inzwischen Musikdirektor an der Wiener Staatsoper.

Hans Sachs - Michael Volle

Veit Pogner - Georg Zeppenfeld

Kunz Vogelgesang - Tansel Akzeybek

Konrad Nachtigal - Armin Kolarczyk

Sixtus Beckmesser - Johannes Martin Kränzle

Fritz Kothner - Werner Van Mechelen

Balthasar Zorn - Martin Homrich

Ulrich Eisslinger - Christopher Kaplan

Augustin Moser - Ric Furman

Hermann Ortel - Raimund Nolte

Hans Schwarz - Andreas Hörl

Hans Foltz - Timo Riihonen

Walther von Stolzing - Klaus Florian Vogt

David - Daniel Behle

Eva - Camilla Nylund

Magdalene - Wiebke Lehmkuhl

Ein Nachtwächter - Günther Groissböck



Chor der Bayreuther Festspiele

Orchester der Bayreuther Festspiele

Leitung: Philippe Jordan



Richard Wagner: "Die Meistersinger von Nürnberg", Oper in drei Aufzügen



(Zeitversetzte Übertragung aus dem Bayreuther Festspielhaus)

Hat Richard Wagner sich selbst nicht nur mit dem Bayreuther Festspielhaus ein Denkmal setzen wollen, sondern auch mit Figuren wie Hans Sachs oder Walther von Stolzing? Wieviel Autobiografisches steckt in den "Meistersingern von Nürnberg"? Die 2017 umjubelte Produktion warf und wirft auf dem Grünen Hügel viele Fragen auf - am Rang der Inszenierung von Barrie Kosky hat zurecht kaum jemand Zweifel. Für die Wiederaufnahme gibt es keine Änderungen im bravourösen Solistengespann, koordiniert vom Schweizer Philippe Jordan, der inzwischen das Amt des Musikdirektors an der Staatsoper Wien innehat.

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 26.07.2021, 20:04 Uhr.