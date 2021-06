In der Inszenierung von Tobias Kratzer steht wieder die Sopranistin Lise Davidsen als Elisabeth im Mittelpunkt, neben dem Tenor Stephen Gould in der Titelpartie.

Landgraf Hermann - Günther Groissböck

Tannhäuser - Stephen Gould

Wolfram von Eschenbach - Markus Eiche

Walther von der Vogelweide - Magnus Vigilius

Biterolf - Olafur Sigurdarson

Heinrich der Schreiber - Jorge Rodríguez-Norton

Reinmar von Zweter - Wilhelm Schwinghammer

Elisabeth, Nichte des Landgrafen - Lise Davidsen

Venus - Ekaterina Gubanova

Ein junger Hirt - Katharina Konradi



Chor der Bayreuther Festspiele

Orchester der Bayreuther Festspiele

Leitung: Axel Kober



Richard Wagner: "Tannhäuser", romantische Oper in drei Akten



(Zeitversetzte Übertragung aus dem Bayreuther Festspielhaus)

Unter den Opern Richard Wagners ist "Tannhäuser" eine Art Logbuch seiner künstlerischen Selbstfindung, von der Nummernoper zum durchkomponierten Musikdrama. So hat das Preislied an Venus noch konventionelle Strophenform, während die Rom-Erzählung in die innovative Zukunft weist. Dem Schlüsselwerk widmen sich die Bayreuther Festspiele durch die Wiederaufnahme der großartigen Produktion von Tobias Kratzer. Die Norwegerin Lise Davidsen singt wieder die Elisabeth, der Bayreuth-Veteran Stephen Gould den Tannhäuser. Am Dirigentenpult folgt Axel Kober auf den 2019 enttäuschenden Valery Gergiev.

Weitere Informationen Mehr vom ARD Radiofestival 2021 Alle Sendungen des ARD Radiofestivals 2021 und Inhalte zum online Hören finden Sie auf ardradiofestival.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 27.07.2021, 20:04 Uhr.