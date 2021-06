Der Cellist Julian Steckel und der Schlagzeuger Alexej Gerassimez öffnen ihre Berliner Wohnungen für ganz persönliche Musikerlebnisse.

Bach: 3. Suite für Violoncello solo C-Dur BWV 1009

Kodály: Violoncellosonate op. 8

Julian Steckel, Violoncello



(Aufnahme vom 1. April 2020 aus der Wohnung von Julian Steckel in Berlin)



Haydn: 1. Cellokonzert C-Dur

Julian Steckel, Violoncello

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Christopher Moulds



(Aufnahme vom 24. September 2020 aus dem Konzerthaus Berlin)



Paul Smadbeck: "Rhythm Song"

Mark Glentworth: "Blues for Gilbert"

John Psathas: "Farewell to the Flesh"

Alexej Gerassimez: "Eravie"

Alexej Gerassimez: "Soul of Bottle"

Astor Piazzolla: "Libertango"

Alexej Gerassimez, Schlagzeug



(Aufnahme vom 2. April 2020 aus der Wohnung von Alexej Gerassimez in Berlin)



Zwei der erfolgreichsten Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs sind der Cellist Julian Steckel und der Schlagzeuger Alexej Gerassimez. Bei sich zu Hause spielen sie ganz bewusst Musik, die nicht für die große Bühne geschaffen wurde: Eine Solosonate von Bach, melancholischen Blues, ungarische Breitseiten und ein Stück auf einer Plastikflasche. Dazwischen klassisch Altbewährtes: Haydns erstes Cellokonzert - Julian Steckels Debüt beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Christopher Moulds. Letzteres natürlich nicht in der Wohnung, sondern im Konzerthaus Berlin.

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 05.08.2021, 20:04 Uhr.