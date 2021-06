Chormusik im Kirchenraum der romanischen Basilika Sankt Kastor in Koblenz: Bart van Reyn dirigiert das SWR Vokalensemble mit a cappella-Werken aus England und Frankreich.

Sebastian Manz, Klarinette

SWR Vokalensemble

Leitung: Bart van Reyn



John McCabe: "Motet on Words of Clarence Mangan"

Benjamin Britten: "Sacred and profane. Eight Medieval Lyrics"

William Walton: "Set mea s a seal upon thine heart"

Olivier Messiaen: "L’Abime des oiseaux" aus "Quatuor pour la fin du temps"

Jean-Yves Daniel-Lesur: "Le Cantique des Cantiques"



(Aufnahme vom 22. Juli 2021 aus der Basilika St. Kastor)



Anschließend:

Ludwigsburger Schlossfestspiele

Tabea Zimmermann, Viola

Javier Perianes, Klavier



Brahms: Bratschensonate Es-Dur op. 120 Nr. 2

Falla: "Siete canciones populares españolas"

Granados: Auszüge aus "Tonadillas en estilo antiguo"

Piazzolla: "Le Grand Tango"



(Aufnahme vom 5. Juni 2021 aus dem Ordenssaal des Residenzschlosses Ludwigsburg)



Im Grenzland sind diese Chorwerke zu Hause: zwischen alt und neu, diesseits und jenseits. Alte Texte wie das Hohelied und Volkslieder aus dem englischen Mittelalter treffen auf temperamentvolle, moderne Sätze, die ihre Nähe zur Jazzharmonik auskosten, und auf traumartig irreale Klangwelten. Klangvolle, kontrastreiche Musik aus der Feder von John McCabe, Jean-Yves Daniel-Lesur und Benjamin Britten. Dazwischen spielt Sebastian Manz Messiaen: ein Klarinetten-Solo wie ein Echo aus der Unendlichkeit. Anschließend: Kammermusik mit Bratscherin Tabea Zimmermann von den Ludwigsburger Schlossfestspielen.

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 03.08.2021, 20:04 Uhr.