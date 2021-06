Uraufführungen und neue Kompositionen von Tjøgersen, Gedizlioğlu, Bedrossian, Poppe u.a. In allen geht es um die großen Fragen - politisch, ökologisch, spirituell.

Christoph Grund, Klavier

Jochen Schorer, Assistent und Percussion

SWR Symphonieorchester

Leitung: Pablo Rus Broseta



Kristine Tjøgersen: "Bioluminiscence" (Version für Kammerorchester/Uraufführung)

Zeynep Gedizlioğlu: "Notes from the Silent One"

Franck Bedrossian: "Don Quixote Concerto. Memories of a knight errant for a pianist, his assistant and a chamber orchestra" (Kompositionsauftrag von SWR, Philharmonie Luxembourg - Orchestre Philharmonique du Luxembourg und Jean-Philippe & Françoise Billarant / Uraufführung)



(Aufnahme vom 6. Februar 2021 aus dem Theaterhaus)



Trio Greifer:

Reinhilde Gamper, Zither

Leopold Hurt, Zither

Martin Mallaun, Zither



SWR Vokalensemble

Franz Bach, Schlagzeug

Benedikt Kurz, Schlagzeug

Leitung: Bas Wiegers



Enno Poppe: "Der Wechsel menschlicher Sachen" (Kompositionsauftrag des SWR / Uraufführung)

Marco Döttlinger: "graben / wischen / Feder" (Uraufführung)

Wolfgang Motz: "Oda a la esperanza" (Uraufführung)

Leopold Hurt: "Rossbreiten" (Kompositionsauftrag des SWR / Uraufführung)



(Aufnahme vom 4. Februar 2021 aus dem Theaterhaus)



Der Pianist in Franck Bedrossians Klavierkonzert verkörpert einen neuen Don Quichote, dessen Begleiter Sancho Panza im Korpus des Instruments herumfuhrwerkt. Ein aussichtsloser Kampf oder lässt sich gegen die Windmühlen der politischen Gegenwart etwas ausrichten? Zeynep Gedizlioğlu gibt in ihrem Werk den Stillen, Ungehörten eine musikalische Stimme. Die norwegische Komponistin Kristine Tjøgersen ist fasziniert von der Schwarmintelligenz leuchtender (und klimatisch bedrohter) Organismen. Auch Enno Poppe und Wolfgang Motz widmen sich in ihren neuen Chorwerken den großen Fragen der Menschheit.

