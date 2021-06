Dido meets Fairy-Queen: Anna Prohaska singt Arien von Henry Purcell im Kloster Eberbach. Die Pianistin Gabriela Montero bringt auf Schloss Johannisberg die russische Moderne zum Klingen.

Anna Prohaska, Sopran

Julia Böhme, Alt

Richard Resch, Tenor

Nikolay Borchev, Bariton

La Folia Barockorchester

Violine und Leitung: Robin-Peter Müller



Henry Purcell (1659-1695):

Overture Z.628,1 aus "King Arthur" Z.628

"To Arms, Heroic Prince" Z.600,3 aus "The Libertine" Z.600

Military Symphony und "Come, if You Dare" Z.628,9 aus "King Arthur" Z.628

Sinfonia Z.628,11 aus "King Arthur" Z.628

"Hither This Way" Z.628,12 und "Let Not a Moon-born Elf Mislead Ye" Z.628,13 aus "King Arthur" Z.628

"Hexen-Szene" Akt 2, Szene 1 aus "Dido and Aeneas" Z.626

"Next, Winter Comes Slowly" Z.629,36 aus "The Fairy Queen" Z.629

"Bid the virtues" Z.323,7 aus "Come Ye Sons of Art" Z.323

Fantasia upon One Note Z.745

"O Let Me Weep" Z.629,40 aus "The Fairy Queen" Z.629



Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 - 1704):

Battalia à 10



Henry Purcell:

"Arise, Ye Subterrean Winds" und "Dance of Winds" Z.631,4 aus "The Tempest" Z.631

"Divine Andate, President of War" Z.574,12 aus "Bonduca" Z.574

"To Arms" Z.574,13 aus "Bonduca" Z.574

"Britons, Strike Home" Z.574,14 aus "Bonduca" Z.574

Prelude zu "The Frost-Szene" Z.628,20 aus "King Arthur" Z.628

Symphony Z.628,38 aus "King Arthur" Z.628

"Since the Toils and Hazards of War" aus "The Prophetess" Z.627

"Aeolus, you must appear" Z. 631,13 aus "The Tempest" Z.631



(Aufnahme vom 25. Juli 2021 aus der Basilika von Kloster Eberbach)



Inmitten der "Glorious Revolution" von 1688 schreibt Henry Purcell seine Bühnenwerke "King Arthur","Dido and Aeneas" und "The Fairy Queen". Die Sopranistin Anna Prohaska spürt den revolutionären Gefühlswelten auch in Purcells Arien nach - und erhält Schützenhilfe vom La Folia Barockorchester.

Anschließend:

Rheingau Musik Festival

Gabriela Montero, Klavier



Prokofjew: Fünf Sarkasmen op. 17

Prokofjew: 2. Klaviersonate d-Moll op. 14

Rachmaninow: 2. Klaviersonate b-Moll op. 36

Strawinsky: Klaviersonate fis-Moll

Gabriela Montero: Improvisationen



(Aufnahme vom 1. Juli 2021 aus dem Fürst von Metternich Konzert-Kubus auf Schloss Johannisberg)



Sie ist bekannt dafür, über musikalische Vorschläge ihres Publikums live auf der Bühne zu improvisieren: Die Pianistin Gabriela Montero. Musik intuitiv gestalten - darauf legt die Venezolanerin aber auch im traditionellen Repertoire wert. So in den Werken von Prokofjew, Rachmaninow und Strawinsky.

