Weltschmerz und Leidenschaft à la russe bringt das Klavierduo Genova & Dimitrov mit zum Musikfestival "Varna Summer" in Bulgarien.

Klavierduo Aglika Genova und Liuben Dimitrov



Rachmaninow: "Der Fels" op. 7

Tschaikowsky: Suite aus Dornröschen op. 66a (bearbeitet für Klavier zu vier Händen von S. Rachmaninow)

Arensky: Zwölf Stücke op. 66 (Auswahl)

Rachmaninow: Six Morceaux op. 11



(Aufnahme vom 16. Juli 2021 aus der Städtischen Kunst-Gallerie in Varna)



25 Jahre Klavierduo feiern Aglika Genova und Liuben Dimitrov inzwischen: Als Kinder in Bulgarien sind sie bei Wettbewerben gegeneinander angetreten und erst als sie sich beim Studium in Hannover einen Überaum teilen mussten, haben die beiden Konkurrenten festgestellt, dass sie gemeinsam noch viel besser sind! Diesen Sommer ist das international erfolgreiche Klavierduo Genova & Dimitrov in seiner Heimat Bulgarien in Varna am Schwarzen Meer zu erleben: beim Musikfestival "Varna Summer" spielen die beiden vierhändige Klaviermusik von Sergej Rachmaninow, Peter Tschaikowsky und Anton Arensky.

Anschließend:

Pilecadone Bläserquintett:

Mila Pavlova, Flöte

Valentin Metodiev, Oboe

Venelin Piperov, Klarinette

Evgeniy Tonev, Fagott

Yasen Teodosiev, Horn



Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, George Gershwin, Leonard Bernstein und Penka Kuneva



(Aufnahme vom 8. Juli 2021 aus dem Archäologischen Museum, Varna)

Weitere Informationen Mehr vom ARD Radiofestival 2021 Alle Sendungen des ARD Radiofestivals 2021 und Inhalte zum online Hören finden Sie auf ardradiofestival.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 09.08.2021, 20:04 Uhr.