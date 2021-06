Die SWR Big Band feiert mit New Yorks Saxofon-Prominenz die Musik des Jazz-Genies Charlie Parker.

Tia Fuller, Altsaxofon

Chris Potter, Tenorsaxofon

Joe Lovano, Tenorsaxofon

Miguel Zenon, Altsaxofon

Charles McPherson, Altsaxofon

Pedrito Martinez, Percussion

Camille Bertault, Gesang

SWR Big Band



"Bird" - Musik von Charlie Parker arrangiert von John Beasley und Magnus Lindgren



Die SWR-Big-Band rief und zahlreiche New Yorker Top-Solisten sagten zu: Tia Fuller, Joe Lovano, Chris Potter, Miguel Zenon und Charles McPherson. So viel amerikanische Saxofon-Prominenz hat es wohl selten bei einer europäischen Radio-Big-Band-Produktion gegeben. Anlass: Charlie "Bird" Parkers 100. Geburtstag. Der Grammy-prämierte Komponist John Beasley aus Los Angeles und der schwedische Saxofonist Magnus Lindgren haben die Arrangements geschrieben. Sie zeigen mit der SWR Big Band, in welch luftigen orchestralen Höhen "Bird", der vielleicht schillerndste aller Jazz-Vögel, fliegen kann.

Anschließend:

Enjoy Jazz

Kinan Azmeh, Klarinette

Florian Weber, Klavier



(Aufnahme vom 25. Oktober 2020 aus dem BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen)

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 11.08.2021, 20:04 Uhr.