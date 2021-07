Riccardo Chailly und das Lucerne Festival Orchestra setzen bei der Festivaleröffnung 2021 auf Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert.

Lucerne Festival Orchestra

Leitung: Riccardo Chailly



Mozart: Ouvertüre zu "Don Giovanni" KV 527

Mozart: Sinfonie g-Moll KV 550

Schubert: 6. Sinfonie C-Dur D 589



(Aufnahme vom 13. August 2021 aus dem KKL in Luzern)

Die Prager Premiere des Don Giovanni steht an - aber noch fehlt die Ouvertüre. Also macht sich Mozart in der Nacht vor der Aufführung an die Arbeit und entwirft in einem genialen Schöpfungsakt die Synopse dieser "Oper aller Opern" über den unmoralischen Frauenhelden. Ein würdiger Beginn, den Riccardo Chailly fürs Lucerne Festival 2021 gewählt hat. In der kompromisslosen g-Moll-Sinfonie kommt Mozart danach ohne Umschweife direkt zur Sache. Franz Schubert schlägt schließlich in seiner sechsten Sinfonie versöhnlichere Töne an: wienerische Nonchalance mit einem Hauch italienischer Opera buffa.

Eröffnungskonzert des Reykholt Chamber Music Festival



Herdís Anna Jónasdóttir, Sopran

Bjarni Frímann Bjarnason, Klavier

Þórunn Ósk Marinósdóttir, Viola

Sigurdur Bjarki Gunnarsson, Violoncello

Sigurbjorn Bernhardsson, Violine

Bryndís Halla Gylfadóttir, Violoncello

Ari Thor Vilhjálmsson, Violine



Schubert: Allegro aus Streichtrio B-Dur D 471

Lutosławski: "Bucolics"

Jón Nordal: Duo für Violine und Violoncello

C. Schumann: Drei Lieder (Bearbeitung für Sopran und Streichquartett von Aribert Reimann)

Schostakowitsch: Klavierquintett g-Moll op. 57



(Aufnahme vom 23. Juli 2021 aus der Reykholt-Kirche, Borgarfjördur)

