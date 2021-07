Jordi Savall und sein Orchester "Le Concert des Nations" setzen auf sinfonische Überraschungsmomente.

Sara Gouzy, Sopran

Laila Salome Fischer, Mezzosopran

Benedikt Kristjansson Tenor

Manuel Walser, Bariton



Vox Bona Kammerchor der Kreuzkirche Bonn

Le Concert des Nations

Leitung: Jordi Savall



Ludwig van Beethoven: 9.Sinfonie d-Moll op. 125



(Übertragung aus dem World Conference Center Bonn)

"Alle Menschen werden Brüder" - eine der schönsten gesellschaftlichen Utopien, die jemals in Musik gebracht worden sind. Ludwig van Beethoven hat Friedrich Schillers Ode "An die Freude" zum Schlusschor seiner neunten Symphonie verarbeitet. Nicht umsonst hat sich die Europäische Union bei der Wahl der Europahymne von der Symbolik dieser Musik leiten lassen. Mit der "Neunten" feiert das Bonner Beethovenfest 2021 seinen Auftakt, in einer Aufführung durch "Le Concert des Nations". Jordi Savalls Orchester nähert sich Beethovens Meisterwerk aus dem Blickwinkel der historischen Aufführungspraxis.

Anschließend:

Granada Festival

Jordi Savall, Rebab, Sopran-Viola da gamba und Rabel

Pedro Estevan, Percussion



"East-West. A Dialogue of the Souls"

Dialogue between Christian, Jewish and Muslim music with the traditions of the Mediterranean



(Aufnahme vom 28. Juni 2021 aus dem Patio de los Arrayanes, Granada)

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 20.08.2021, 20:04 Uhr.