In Mozarts Musik schwelgen: Vom Klavierkonzert und der "Gran Partita" über Lieder bis hin zur Prager Sinfonie.

Kristian Bezuidenhout, Klavier

Mozarteumorchester Salzburg

Leitung: Antonello Manacorda



Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert C-Dur KV 503

Serenade B-Dur KV 361 "Gran Partita"



(Aufnahme vom 1. August 2021 aus dem Mozarteum)

Gibt es einen Konzertort, wo man sich Mozart noch näher fühlt als im Salzburger Mozarteum? Für Mozart-Fans sind die Sonntagsmatineen des Mozarteumorchesters bei den Salzburger Festspielen ein Muss. Das Orchester spielt mit internationalen Stars und beleuchtet breit das Schaffen des berühmtesten Sohnes der Stadt. Kristian Bezuidenhout interpretiert das Klavierkonzert Nr. 25, während der italienische Dirigent Antonello Manacorda am Pult steht. Der langjährige Chefdirigent und jetzige Ehrendirigent des Mozarteumorchesters, Ivor Bolton, gastiert mit der gefeierten Sopranistin Sabine Devieilhe.

Anschließend:

Isabella Unterer, Oboe

Ferdinand Steiner, Klarinette

Philipp Tutzer, Fagott

Rob van de Laar, Horn

Sabine Devieilhe, Sopran

Mozarteumorchester Salzburg

Leitung: Ivor Bolton



Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonia concertante Es-Dur KV 297b

"Alcandro, lo confesso - Non sò d’onde viene" KV 294

"Popoli di Tessaglia - Io non chiedo, eterni Dei" KV 316

"Vorrei spiegarvi, oh Dio!" KV 418

Sinfonie D-Dur KV 504 "Prager"



(Aufnahme vom 8. August 2021 aus dem Mozarteum)

