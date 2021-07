Spieltechnischer Nervenkitzel bei Prokofjew und emotionale Zerrissenheit bei Tschaikowsky treffen in diesem Live-Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters aufeinander.

Andreas Grünkorn, Violoncello

NDR Elbphilharmonie Orchester

Leitung: Alan Gilbert



Prokofjew: Sinfonia concertante für Violoncello und Orchester e-Moll op. 125

Tschaikowsky: 4. Sinfonie f-Moll op. 36



(Übertragung aus der Elbphilharmonie in Hamburg)

"Das Werk ist ein Monster" sagte Mstislaw Rostropowitsch über die Sinfonia Concertante von Sergej Prokofjew. Keine Angst vor den Herausforderungen dieses "Monsters" haben Andreas Grünkorn, Solo-Cellist des NDR Elbphilharmonie Orchesters, und seine Kolleg*innen. Mit Chefdirigent Alan Gilbert gestalten sie einen russischen Abend in der Elbphilharmonie, an dem auch Tschaikowskys 4. Sinfonie erklingt - ein Werk zwischen tiefer Trauer und Hoffnung. Kammermusik vom Feinsten mit dem Bratschisten Nils Mönkemeyer gab es beim Preisträger-Projekt der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin.

Anschließend:

Festspiele Mecklenburg-Vorpommern: Preisträgerkonzert



Nils Mönkemeyer, Viola

Stephen Waarts, Violine

Noa Wildschut, Violine

Daniel Müller-Schott, Violoncello

Aris Quartett



Pierre Crémont: 3. Streichtrio G-Dur op. 13

Mozart: Duo G-Dur für Violine und Viola KV 423

Händel/Johan Halvorsen: Passacaglia g-Moll

Bruch: Streichoktett B-Dur op. post.

Dvořák: Terzetto für zwei Violinen und Viola op. 74

Tschaikowsky: Streichsextett d-Moll op. 70 "Souvenir de Florence"



(Aufnahme vom 4. Juli 2021 aus der Schelfkirche in Schwerin)

25.08.2021