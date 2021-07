Johanna Winkler, Sopran

Katija Dragojevic, Mezzosopran

Sebastian Kohlhepp, Tenor

Simon Robinson, Bass

MDR-Rundfunkchor

MDR-Sinfonieorchester

Leitung: Philipp Ahmann



Bruckner: Messe e-Moll WAB 27

M. Haydn: Requiem c-Moll MH 154



(Aufnahme vom 10. Juli 2021 aus der Kirche St. Wolfgang in Schneeberg)

Anschließend:

Radio.String.Quartett



"In between silence"

Kompositionen und Arrangements zwischen Klassik, Folk und Jazz von Stevie Wonder, Joe Zawinul, Franz Liszt, Billie Holiday, Joni Mitchell u.a.



(Aufnahme vom 13. August 2021 aus dem Schloss Hundisburg)

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 23.08.2021, 20:04 Uhr.