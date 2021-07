Mit Bernstein, Barber und Gershwin ist die "Opening Night" des NDR Elbphilharmonie Orchesters amerikanisch geprägt - Musik aus der Heimat von Yo-Yo Ma und Alan Gilbert.

Yo-Yo Ma, Violoncello

NDR Elbphilharmonie Orchester

Leitung: Alan Gilbert



Bernstein: "Symphonic dances" aus West Side Story

Barber: Violoncellokonzert op. 22

Turnage: Time Flies (Auftragswerk NDR / Deutsche Erstaufführung)

Gershwin: Ein Amerikaner in Paris



(Übertragung aus der Elbphilharmonie in Hamburg)

Das Flair amerikanischer Jazz-Clubs, die Kulisse der Wolkenkratzer in New York, der Duft der großen weiten Welt: George Gershwin und Leonard Bernstein waren davon geprägt. Von Reiselust zeugt "Ein Amerikaner in Paris" - nach Hamburg reisen gleich zwei Amerikaner: Yo-Yo Ma und Alan Gilbert, Chef des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Yo-Yo Ma hat Samuel Barbers 2. Cellokonzert im Gepäck. Für einen kurzen Abstecher nach England ist auch Zeit: "Time flies" heißt das Werk von Mark-Anthony Turnage, das in der "Opening Night" uraufgeführt wird. Anschließend gibt es noch eine Stippvisite in Hitzacker.

Anschließend:

Sommerliche Musiktage Hitzacker



Antje Weithaas, Violine

Oliver Wille, Violine

Volker Jacobsen, Viola

Maximilian Hornung, Violoncello

Callum Hay Jennings, Kontrabass

Nicola Jürgensen, Klarinette

Stefan Schweigert, Fagott

Tillmann Höfs, Horn



Schubert: Oktett F-Dur D 803



(Aufnahme vom 7. August 2021 aus dem VERDO Konzertsaal in Hitzacker)

Weitere Informationen Mehr vom ARD Radiofestival 2021 Alle Sendungen des ARD Radiofestivals 2021 und Inhalte zum online Hören finden Sie auf ardradiofestival.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 01.09.2021, 20:04 Uhr.