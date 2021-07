Frank Strobel präsentiert sich als neuer Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters mit einer quirligen musikalischen Tour an Orte, die für ihn eine besondere Rolle spielen.

WDR Funkhausorchester

Leitung: Frank Strobel



Antheil: "Archipelago" aus der 2. Sinfonie

Mendelssohn: Meeresstille und glückliche Fahrt

Piazzolla: Fracanapa / Onda nueve / Fuga y Misterio

Gordon Hamilton: Action Hero

Schnittke: Die Geschichte eines unbekannten Schauspielers / Clowns und Kinder / Polyphonischer Tango

Schostakowitsch: Fünf Sätze aus der "Suite für Varieté-Orchester"

Michel Legrand: Les Parapluies de Cherbourg



(Übertragung aus dem WDR Funkhaus in Köln)

"Das WDR Funkhausorchester ist für mich der ideale Partner", sagt Frank Strobel. Das Orchester und sein künftiger Chefdirigent haben sich schon in etlichen Projekten gegenseitig kennen und schätzen gelernt. Gemeinsam startet man mit vollen Segeln in die neue Konzertsaison. In seinem offiziellen Antrittskonzert nimmt Strobel sein Publikum mit einmal rund um den Globus. Gestartet wird zu Rumbarhythmen in tropischer Hitze, enden wird die Reise im silbrigen Regen im französischen Cherbourg. Zu jeder Station hat der Kosmopolit Strobel seine ganz persönliche Beziehung.

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 02.09.2021, 20:04 Uhr.