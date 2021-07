Malin Bång, Brigitta Muntendorf und Olga Neuwirth - drei namhafte Komponistinnen unserer Zeit, interpretiert vom Ensemble Modern und dem Dirigenten Enno Poppe.

Herrmann Kretzschmar, Klavier

Ensemble Modern

Leitung: Enno Poppe



Malin Bång: "blooming brume" (Uraufführung)

Alvin Singleton: "Again"

Brigitta Muntendorf: "Another Lovestory" aus "Ballett für Eleven"

"Daisy, Daisy" aus "MELENCOLIA" (Uraufführung)

Olga Neuwirth: "locus...doublure...solus"



(Aufnahme vom 31. Juli 2021 aus der Sporthalle Mornewegschule in Darmstadt)

Werke von vier Komponist*innen aus vier Ländern eröffnen die 50. Darmstädter Ferienkurse. Mit "locus...doublure...solus" hat die Wienerin Olga Neuwirth die Klavierliteratur technisch-ästhetisch erweitert - so Pierre Boulez. Malin Bång lässt Kindheitsklänge aus der Göteborger Vorstadt aufscheinen: Auto- und Eisenbahn, Eiscreme-Fabrik und Müllstation. Brigitta Muntendorf befragt in ihrer Musik aktuelle soziale Kontexte. Vom New Yorker Alvin Singleton - 1972 war seine Musik die erste eines schwarzen Komponisten in Darmstadt - spielt das Ensemble Modern "Again", ein Stück mit Jazz-Anklängen.

Anschließend:

Weilburger Schlosskonzerte

ARTIS GitarrenDuo: Julia und Christian Zielinski



Händel: Chaconne HWV 435

Couperin: Les Bergeries - Le Tic-Toc-Choc

Silvius Leopold Weiss: Concerto für zwei Lauten D-Dur

Bach: Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo BWV 992

Albéniz: Sevilla - Mallorca - Capricho Catalan - Aragon

Granados: Intermedio aus "Goyescas"

Falla: Fünf Stücke aus "El amor brujo"



(Aufnahme vom 25. Juli 2021 aus der Unteren Orangerie)

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 31.08.2021, 20:04 Uhr.