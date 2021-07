Die italienisch-amerikanische Komponistin Patricia Alessandrini begibt sich in einen musikalischen Dialog mit Luciano Berio, Claude Debussy und Arnold Schönberg.

Valentina Stadler, Mezzosopran

Justine Assaf, Rezitation

Mauricio Carrasco, Gitarre

Patricia Alessandrini, Live-Elektronik

Ensemble Modern



Luciano Berio: "Black is the Colour" aus "Folk Songs"

Patricia Alessandrini: "Black is the colour... (omaggio a Berio)"

Claude Debussy: "Les Chansons de Bilitis"

Patricia Alessandrini: "menus morceaux par un autre moi réunis"

Arnold Schönberg: Verklärte Nacht op. 4

Patricia Alessandrini: "Forklaret Nat"



(Aufnahme vom 21. August 2021 aus dem Salzlager in Essen)



"Stil ist Gewalttat, und ich bin nicht gewalttätig": dieser Satz des Malers Gerhard Richter spricht Patricia Alessandrini aus der Seele. Stilbildende Merkmale interessieren die Komponistin nicht, stattdessen analysiert sie Nebengeräusche, Obertöne und Expressivität von Werken der Vergangenheit und entwickelt daraus eigene Kompositionen. Das Ensemble Modern stellt bei der Ruhrtriennale in der einzigartigen Atmosphäre des ehemaligen Salzlagers der Kokerei Zollverein moderne "Klassiker" von Luciano Berio, Claude Debussy und Arnold Schönberg den Klangantworten von Patricia Alessandrini gegenüber.

Das Acht Brücken-Festival konnte in diesem Jahr nur online stattfinden, dafür wurde aber eine virtuelle Brücke nach Wien gebaut.



Anschließend:

ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln



Studio Dan

Leitung: Xizi Wang



John Zorn: "Cat O’ Nine Tails"

Oxana Omelchuk: "Holy...!"

Frank Zappa: "The Eric Dolphy Memorial Barbecue"

Frank Zappa; "Be-Bop Tango"

Studio Dan: Konzert für Fahrrad, Ensemble und Live-Electronics

Daniel Riegler: "The Frank Zappa Memorial Barbecue"



(Aufnahmen vom 7. und 8. Mai 2021 vom ORF in Wien)

