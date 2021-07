Alain Altinoglu eröffnet die neue Konzert-Saison des hr-Sinfonieorchesters Berlioz' "Symphonie fantastique". Frank Peter Zimmermann interpretiert das Violinkonzert "Dem Andenken eines Engels" von Alban Berg.

Frank Peter Zimmermann, Violine

hr-Sinfonieorchester

Leitung: Alain Altinoglu



Berg: Violinkonzert "Dem Andenken eines Engels"

Berlioz: Symphonie fantastique op. 14



(Übertragung aus dem Großen Saal der Alten Oper)

"Kommunikation" - das ist Alain Altinoglus Antwort auf die Frage nach der wichtigsten Tugend eines Dirigenten. "Es geht darum kommunizieren zu können, was man will und wie die Musik klingen soll", sagte er im FR-Interview. "Man kann es mit den Armen, mit den Augen, mit Worten tun, aber man muss es tun." Mit der bedeutendsten Sinfonie des französischen Repertoires stellt er sich als neuer Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters vor. Neben der "Symphonie fantastique" von Hector Berlioz, die das Leben und Sterben einer fiktiven Künstlerpersönlichkeit in plastischen Farben und Effekten schildert, wird das wichtigste Violinkonzert des 20. Jahrhunderts erklingen - komponiert von Alban Berg, gewidmet der jung verstorbenen Manon Gropius, eben "Dem Andenken eines Engels", ein Werk der Zwölftonmusik, das aber so nahe geht und tief berührt wie kaum eine andere Musik dieser Gattung. Es ist, sagt auch der Geiger Frank Peter Zimmermann, "ein Stück, das unter die Haut geht".

Anschließend:

Rheingau Musik Festival



Asya Fateyeva, Saxophon

Stuttgarter Kammerorchester

Leitung; Johannes Klumpp



Rachmaninow: "Vocalise", bearbeitet für Altsaxophon und Orchester

Prokofjew: "Romeo und Julia" für Saxophon und Streichorchester (Bearbeitung von Sergei Drabkin)

Mussorgskij: "Bilder einer Ausstellung" (in der Fassung von Jacques Cohen)



(Aufnahme vom 23. Juli 2021 aus dem Kreuzgang von Kloster Eberbach)

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 09.09.2021, 20:04 Uhr.