Die WDR Big Band und Bill Dobbins nähern sich Johann Sebastian Bach an.

WDR Big Band

Leitung: Bill Dobbins



Johann Sebastian Bach: Goldberg-Variationen (Fassung für Big Band von Bill Dobbins)



(Aufnahme vom 28. August 2021 aus dem WDR Funkhaus in Köln)

Der Jazz lebt von den so genannten Standards, die im Laufe der Zeit immer wieder gespielt werden. Auch Bachs Goldberg-Variationen zählen zweifelsohne zum Standard-Repertoire - nur eben in einem anderen Genre. Wie lässt sich eine Brücke schlagen von barocker Variationskunst hin zum modernen orchestralen Jazz? Für solche Herausforderungen ist Bill Dobbins der richtige Arrangeur. Der ehemalige Chefdirigent der WDR Big Band hat schon mit der Bearbeitung des Weihnachtsoratoriums bewiesen, wie sich die Lebendigkeit des Barock mühelos auf die Improvisationsfreude des Jazz übertragen lässt.

Anschließend:

Signum Quartett



Mokale Koapeng: Komeng

Arnold van Wyk: Five Elegies for String Quartet

Péter Louis van Dijk: iinyembezi

Priaulx Rainier: Quartet for Strings





Weitere Informationen Mehr vom ARD Radiofestival 2021 Alle Sendungen des ARD Radiofestivals 2021 und Inhalte zum online Hören finden Sie auf ardradiofestival.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 07.09.2021, 20:04 Uhr.