Mit neuem Namen geht es in die Zukunft: Das traditionsreiche NDR Vokalensemble. 1946, vor 75 Jahren, gründete Max Thurn den damaligen NDR Chor. Das Geburtstagskonzert.

NDR Vokalensemble

Leitung: Klaas Stok



Eric Whitacre: Leonardo dreams of his flying ma

Claudio Monteverdi: Gloria aus "Selva morale e spirituale"

Jaakko Mäntyjärvi: Spiro

Claudio Monteverdi: Laudate Dominum primo

Dieter Schnebel: Contrapunktus 1

David Fennessy: Ne reminiscaris

Johann Sebastian Bach: Singet dem Herren



(Übertragung aus der Elbphilharmonie in Hamburg)



Das Ständchen zum 75. Geburtstag singt sich das NDR Vokalensemble selbst - und der Ort könnte kaum schöner sein: der große Saal der Elbphilharmonie. Das Jubiläumskonzert zeigt die Vielseitigkeit des Klangkörpers. Claudio Monteverdi trifft auf Jaako Mäntyjärvi, Johann Sebastian Bach auf Eric Whitacre. Die stilistische Bandbreite ist über Jahrzehnte gewachsen. 1946 wurde der damalige NDR Chor von Max Thurn gegründet. Heute formt Klaas Stok den Klang.

Einen weiten Bogen schlägt auch Hans Zender in seiner Annährung an Schuberts "Winterreise". Julian Prégardien singt die Zender-Vertonung beim SHMF.



Anschließend:

Schleswig-Holstein Musik Festival



Julian Prégardien, Tenor

Schleswig-Holstein Festival Orchester

Leitung: Lin Liao



Hans Zender: "Schuberts Winterreise - eine komponierte Interpretation"



(Aufnahme vom 17. Juli 2021 aus der NordArt in Rendsburg-Büdelsdorf)

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 08.09.2021, 20:04 Uhr.