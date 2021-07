Sie flirten, diskutieren, fragen und antworten – öffentlich und gleichzeitig intim. Singer-Songwriter Max Mutzke und Pianistin Marialy Pacheco live von der HomBuch.

Max Mutzke, Gesang

Marialy Pacheco, Klavier



"Duet"



(Übertragung aus dem Schlosshotel Homburg)



Schlicht und einfach "Duet". So heißt das Duo-Programm von Sänger und Songwriter Max Mutzke und Pianistin Marialy Pacheco. Deutschland trifft Kuba, Entertainer mit Samtstimme karibische Tastenlöwin – ohne Netz und doppelten Boden. Gleichzeitig intim und extrovertiert, nachdenklich und ausgelassen, erzählen sie Geschichten, suchen den angeregten Dialog, diskutieren, mal ironisch, mal verletzlich. Das Programm basiert auf Songs von Max Mutzke, die Marialy Pacheco in Arrangements gepackt hat. So werden die Gemeinsamkeiten ebenso hörbar wie die unterschiedlichen Charaktere.



Anschließend:

Céline Rudolph & Lionel Loueke



"Obsession"



(Aufnahme von 18. Oktober 2020 aus dem Pengussen-Gebäude in Saarbrücken)

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 10.09.2021, 20:04 Uhr.