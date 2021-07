LIVE - Last Night of the Proms

Klassik-Fans in aller Welt fiebern ihr entgegen: der "Last Night of the Proms". In der Royal Albert Hall werden Fahnen geschwungen, vielerorts wird lauthals mitgesungen.

Stuart Skelton, Tenor

Ksenija Sidorova, Akkordeon

BBC Singers

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Sakari Oramo



Gity Razaz: "Mother"

Malcolm Arnold: "Padstow Lifeboat"

Samuel Barber: Adagio for Strings op. 11

Frederick Delius: Brigg Fair

Wagner: "Morgenlich leuchtend in rosigem Schein" aus "Die Meistersinger von Nürnberg"

Peter Allen: I still call Australia home

Henry Wood: "Fantasia on British Sea Songs"

Thomas Arne: "Rule, Britannia!"

Edward Elgar: 1. Marsch D-Dur "Land of Hope and Glory" aus "Pomp and Circumstance"

Hubert Parry: "Jerusalem"

Traditional: "Auld Lang Syne"

Benjamin Britten: The National Anthem



(Übertragung aus Royal Albert Hall in London)



Es ist das Musikfest schlechthin, die "Last Night of the Proms". 2020 mussten die Gäste der Klassik-Party Corona-bedingt fernbleiben. Aber 2021 wird das Parkett der Royal Albert Hall voraussichtlich wieder beben, wenn die "Prommers", die Besucher*innen der Promenadenkonzerte, zur Musik von Elgar, Arne, Parry und Co mitwippen, Fahnen schwenken und das große Geschenk der Musik feiern. Der Tenor Stuart Skelton und die Akkordeonistin Ksenija Sidorova setzen besondere Highlights, am Pult des BBC Symphony Orchestra steht wieder Sakari Oramo. Ein Saison-Finale, das schwungvoller nicht sein könnte.

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 11.09.2021, 20:04 Uhr.