Zu Gast bei der erstmals stattfindenden Jazzweek Cologne sind die Tenorsaxofonistin Melissa Aldana aus New York und die Kölner Trompeterin Heidi Bayer.

Melissa Aldana Quartett:

Melissa Aldana, Saxofon

Lage Lund, Gitarre

Pablo Menares, Bass

Kush Abadey, Schlagzeug



und



KORSH:

Heidi Bayer, Trompete

Sven Decker, Tenorsaxofon

Kalle Moberg, Akkordeon

Robert Landfermann, Bass

Oli Steidle, Schlagzeug



(Übertragung aus dem Stadtgarten in Köln)

Inspiration für Melissa Aldana ist Frida Kahlo, die ebenfalls aus Lateinamerika stammt und sich in einer von Männern dominierten Szene behauptete. Mittlerweile ist die Saxofonistin angekommen in der New Yorker Jazzszene. Zur Jazzweek Cologne kommt sie mit dem norwegischen Gitarristen Lage Lund, der wie sie für eine in der Geschichte verwurzelte Spielweise steht. Heidi Bayer präsentiert ihr Quintett "KORSH", dessen Sound durchzogen ist von elektronischen Klängen, Hip Hop und Punk. Das Akkordeon spielt hier eine ungewöhnliche Rolle und WDR Jazzpreisträger Robert Landfermann ist am Bass zu hören.

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 30.08.2021, 20:04 Uhr.