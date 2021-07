Spiel der Realitäten: Pablo Heras-Casado dirigiert das SWR Symphonieorchester in Musik von Ravel, Fauré und Schumann.

Pierre-Laurent Aimard, Klavier

SWR Symphonieorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado



Fauré: Suite "Pelléas et Melisande" op. 80

Ravel: Klavierkonzert G-Dur

Schumann: 1. Sinfonie B-Dur op. 38 "Frühlingssinfonie"



(Aufnahme vom 29. April 2021 aus dem Konzerthaus Freiburg)

Mit dem Knall einer Zirkuspeitsche beginnt Maurice Ravels Klavierkonzert. Das Spiel zwischen Welten, zwischen Bühne und Sentiment, Jazz und Sinfonik beginnt, das Klavier träumt sich hier- und dorthin. Gabriel Faurés Musik nach Maeterlinks symbolistischem Drama kennt rätselhafte Innenwelten parallel zum äußeren Geschehen. Robert Schumann schreibt seine Sinfonie "in jenem Frühlingsdrang, der den Menschen wohl bis in das höchste Alter hinreißt und in jedem Jahr von neuem überfällt." Das Musikfest Stuttgart betrachtet "Geschmackssachen" - und eröffnet mit einer "barocken Genusstour" durch Europa.

Anschließend:

Musikfest Stuttgart - Eröffnungskonzert

Elisabeth Breuer, Sopran

Konstantin Krimmel, Bass

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann



Telemann: Drei Sätze aus der Ouvertüre D-Dur aus "Musique de Table, Deuxième Production" TWV 55:D1

Händel: "Del mio caro Bacco amabile" aus "Serse" HWV 40

Händel: "Cantiamo a Bacco" aus "Il Parnasso in festa" HWV 73

Händel: Adagio aus "Il pastor fido" HWV 8a

Purcell: "Scene of the Drunken Poet" aus "The Fairy Queen" Z 629

Vivaldi: Allegro aus Flötenkonzert D-Dur RV 428 "Il Gardellino"

Telemann: "Friss, dass dir der Hals anschwelle" aus "Trauer-Music eines kunsterfahrenen Canarienvogels" TWV 20:37

Bach: "Ei, wie schmeckt der Kaffee süße" aus "Schweigt stille, plaudert nicht" BWV 211

Telemann: Vivace aus Quartett G-Dur aus "Musique de Table, Première Production" TWV 43:G2

Bach: "Die Katze lässt das Mausen nicht" aus "Schweigt stille, plaudert nicht" BWV 211

Rameau: Chaconne aus "Les Indes galantes"



(Aufnahme vom 12. Juni 2021 aus den Wagenhallen in Stuttgart)

