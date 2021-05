"Meine Johannes-Passion", nannte Clara Schumann den viel jüngeren und heiß verehrten Musikerfreund Johannes Brahms. Damit ist alles gesagt über dieses Konzertprogramm.

Natalya Boeva, Mezzosopran

Ivan Demidov, Klavier

Aoi Trio



Clara Schumann: Klaviertrio g-Moll op. 17

Brahms: "Ständchen" op. 106,1 / "Der Schmied" op. 19,4 / "Immer leiser wird mein Schlummer" op. 105,2 / "Wie bist du, meine Königin" op. 32 / "Wie Melodien zieht es mir" op. 105,1 / "Liebestreu" op. 3 / "Die Mainacht" op. 49,2 / "Vergebliches Ständchen" Op. 84,4

Clara Schumann: Sechs Lieder op. 13

Brahms: 2. Klaviertrio C-Dur op. 87



(Aufnahme vom 12. Oktober 2019 aus dem Kurhaus Baden-Baden)



Anschließend:

Ettlinger Schlosskonzerte 2020

Sebastian Manz, Klarinette

Martin Klett, Klavier



Schumann: Fantasiestücke op. 73

Joseph Horovitz: Sonatina

John Novacek: Four rags for two Jons



(Aufnahme vom 11. Oktober 2020 aus dem Schloss Ettlingen)



Leidenschaftliche Kammermusik und ebensolche Lieder von Clara Schumann und Johannes Brahms, ausdrucksstark gesungen und gespielt von Preisträger*innen des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD 2018 - der russischen Mezzosopranistin Natalya Boeva und den drei jungen japanischen Instrumentalist*innen des Aoi Trios. Für ihren klangvollen Ensemblenamen haben sie die Initialen ihrer Nachnahmen zusammengefügt.

Im zweiten Konzertteil gibt es dann unter anderem Musik von Robert Schumann, gespielt vom Klarinettisten Sebastian Manz, auch er ehemaliger ARD-Preisträger.

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 29.06.2021, 20:04 Uhr.