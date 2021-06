Vito Žurajs "Miniatur der Zeit" trifft auf Antonín Dvořáks berühmte neunte Sinfonie.

Daniel Lozakovich, Violine

WDR-Sinfonieorchester

Leitung: Cristian Măcelaru



Vito Žuraj: "Api-danza macabra" (Uraufführung / Kompositionsauftrag des WDR - Miniatur der Zeit)

Sergej Prokofjew: 2. Violinkonzert g-Moll op. 63

Antonín Dvořák: 9. Sinfonie e-Moll op. 95 "Aus der Neuen Welt"



(Aufnahme vom 25. Juni 2021 aus der Kölner Philharmonie)

Ein Konzert voll unterschiedlicher Blicke auf die Welt: Der slowenische Komponist Vito Žuraj widmet sich in seiner "Miniatur der Zeit" der Welt der Bienen und thematisiert das Insektensterben in einem Totentanz. Der Weltbürger Sergej Prokofjew schrieb sein zweites Violinkonzert auf Konzertreisen in verschiedenen Ländern, Solist ist der schwedische Geiger Daniel Lozakovich. Und Antonín Dvořák erzählt in seiner mitreißenden 9. Sinfonie "aus der Neuen Welt".

Anschließend:

Selina Ott, Trompete

En-Chia Lin, Klavier



Arthur Honegger: Intrada

Eugène Bozza: "Rustiques"

Frédéric Chopin: Ballade Nr. 3 As-Dur op.47

George Enescu: "Legende"

Alexander Arutjunjan: Trompetenkonzert

César Franck: Prélude, fugue et variation op. 18

Alexander Goedicke: Konzertetüde op. 49



(Aufnahme vom 16. Februar 2019 aus dem Theater Marl)

