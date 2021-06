Anna Lucia Richter und das Schumann Quartett blicken mit wunderbaren Lied-Arrangements für Stimme und Streicher in den musikalischen Seelengarten.

Anna Lucia Richter, Mezzosopran

Schumann Quartett



Mahler: "Rheinlegendchen" (Bearbeitung Max Knigge)

"Blicke mir nicht in die Lieder!" / "Ich atmet' einen linden Duft!" / "Ich bin der Welt abhanden gekommen" (Bearbeitung Stefan Heucke)

Brahms: Fünf Ophelia-Lieder (Bearbeitung Aribert Reimann)

Brahms: 2. Satz Andante aus Streichquartett B-Dur op. 67

Henri Marteau: Auswahl aus Acht Lieder op. 10

Webern: Langsamer Satz für Streichquartett

Wolf: "Storchenbotschaft" / "Denk es, o Seele" / "Der Feuerreiter" (Bearbeitung Stefan Heucke)



(Aufnahme vom 19. März 2021 aus der Alten Aula der Universität Heidelberg)

"Lasst uns spielen!" - so nannte der Heidelberger Frühling das Digitalformat zu seinem 25. Jubiläum. Ein Versuch, Nähe, Begegnung und Diskurs auch im virtuellen Raum erlebbar zu machen. Die Sängerin Anna Lucia Richter gehört zu den gern gesehenen Stammgästen des "Frühlings". Sie wechselte jüngst das Stimmfach und war in Heidelberg erstmals als Mezzosopranistin zu erleben - mit Lied-Bearbeitungen für Streichquartett und Stimme.

Danach: österreich-ungarische Streichtrios und englische Vokalmusik mit der hervorragenden "Boygroup" The Gesualdo Six.

Anschließend:

Heidelberger Frühling

Sarah Christian, Violine

Jano Lisboa, Viola

Maximilian Hornung, Violoncello



Veress: Streichtrio

Mozart: Divertimento KV 563



(Aufnahme vom 29. März 2021 aus der Alten Aula der Universität Heidelberg)



Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch-Gmünd

The Gesualdo Six

Leitung: Owain Park



Arvo Pärt: "Morning Star"

Thomas Tallis: "If ye love me"

Volkslied-Arrangements aus England



(Aufnahme vom 24. Juli 2019 aus der Augustinuskirche)

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 19.07.2021, 20:04 Uhr.