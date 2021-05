Kammermusik mit Blue Notes. Beim Festival Jazz+ in der Münchner Seidlvilla geht der Jazz in kleinen Besetzungen an die eigenen Grenzen.

"Speak Low"

Lucia Cadotsch, Gesang

Petter Eldh, Kontrabass

Otis Sandsjö, Tenorsaxofon



"Auge"

Aki Takase, Klavier

Christian Weber, Kontrabass

Michael Griener, Schlagzeug



(Aufnahme vom 8. Mai 2021 aus der Seidlvilla München)



Anschließend:

Festival Jazz+

Elisabeth Coudoux, Cello solo



"Trio En Corps"

Eve Risser, Klavier

Benjamin Duboc, Kontrabass

Edward Perraud, Schlagzeug



(Aufnahme vom 7. Mai 2021 aus der Seidlvilla München)

Das Andere, das Offene, das Ungewohnte: Dafür steht das Plus im Titel des Festivals Jazz+, das seit 1994 in der Seidlvilla im Stadtteil Schwabing spannende Programm-Akzente setzt. Die Sängerin Lucia Cadotsch lässt mit ihrem Trio "Speak Low" Stücke so unterschiedlicher Urheber*innen wie Billie Holiday, Randy Newman und Brian Eno in ihren völlig eigenen Klangidealen verpflichteten Interpretationen schillern. Eine ebenfalls ganz eigene Freiheit sucht das Trio der Pianistin Aki Takase: "Auge" heißt es und lädt mit maximaler Kommunikation und klanglicher Unbegrenztheit das Ohr zu Abenteuern ein.

Weitere Informationen Mehr vom ARD Radiofestival 2021 Alle Sendungen des ARD Radiofestivals 2021 und Inhalte zum online Hören finden Sie auf ardradiofestival.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 07.07.2021, 20:04 Uhr.