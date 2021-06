Clubsounds und Jazz - Nils Petter Molvær war einer der Pioniere dieser Liaison. Und er ist seiner musikalischen Vision treu geblieben, auch mit seinem aktuellen Quartett.

Nils Petter Molvær Group:

Nils Petter Molvær, Trompete

Jo Berger Myhre, Bass

Erland Dahlen, Schlagzeug

Johan Lindström, Gitarren



(Übertragung aus der Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim)

Weite Klanglandschaften kreiert der norwegische Trompeter Nils Petter Molvær in seiner Musik - für sein Projekt "Buoyancy" ist er im wahrsten Sinne abgetaucht und hat sich von Unterwasserexkursionen inspirieren lassen. Ein Konzert mit ihm und seiner Band kann in schwerelose Glückseligkeit versetzen, aber durchaus auch in wildere Gewässer führen - scheinbar mühelos bringen die Musiker lyrische Melodien und sanfte Rhythmen mit harschen Sounds und treibenden Club-Beats zusammen. Bei Palatia Jazz ist ihr Auftritt in der Klosterruine Limburg ein stimmungsvoller Höhepunkt des Festivals.

Anschließend:

Ludwigsburger Schlossfestspiele

Johanna Summer, Klavier



"Schumann Kaleidoskop"



(Aufnahme vom 11. Juni 2021 aus dem Ordenssaal des Residenzschloss Ludwigsburg)

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 23.07.2021, 20:04 Uhr.