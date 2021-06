Counterpart - das Motto der diesjährigen Musicadia vom 2. - 4. Juli im Sendesaal Bremen verspricht eine reizvolle Begegnung mit drei berühmten Countertenören unserer Zeit.

Terry Wey, Countertenor

Ensemble Sirius Viols

Leitung: Hille Perl



(Aufnahme vom 3. Juli 2021 aus dem Sendesaal Bremen)

In den drei Konzerten der Musicadia rückt diesmal eine besondere Stimmlage in den Vordergrund. In der Barockmusik wurde der Countertenor zum gefeierten Solosänger, der an Adelshöfen in Opernaufführungen brillierte und ähnlich wie ein Popstar heute enorme Gagen erhielt. Im 19. Jahrhundert praktisch vergessen, kehrte in Kompositionen des späten 20. Jahrhunderts die Partie des Countertenors wieder zurück. Zu Gast bei der Musicadia sind drei international renommierte Künstler: Franz Vitzthum, Terry Wey und Benno Schachtner schlagen einen Bogen von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert.

