Ein Weihnachtsmärchen in Opernform aus dem Jahr 1917: Nach der Uraufführung lobte der Dirigent Otto Klemperer die "reizende Musik" und ganz besonders die "bezaubernde Ouvertüre" der Oper.

Eine Elfe lebt glücklich und zufrieden im Tannenwald, bis Weihnachten naht und damit das Christkind, das zu den Menschen will. Es ist der Beginn der Geschichte - die damit endet, dass die Elfe nicht zurück in den Wald, sondern mit dem Christkind gen Himmel zieht. Bis zum 2. Weltkrieg stand die - nicht nur Kinder bezaubernde - Oper regelmäßig auf den Spielplänen der Weihnachtszeit. Dann geriet sie weitgehend in Vergessenheit, und feiert erst seit der Jahrtausendwende wieder Erfolge auf deutschen Bühnen.

