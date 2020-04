Pitabrötchen aus dem Café Morcolade Bild © Morcolade

Teig aus:



450 ml Wasser

45 ml Olivenöl

7,5 g Salz

12,5 g Zucker

21 g Hefe (halber Würfel)

700 g Weizenmehl



Alles vermengen und einen Teig daraus kneten. 24 Stunden in den Kühlschrank legen (am besten Teig in Frischhaltefolie einpacken). Dann Teig herausholen und 100 Gramm-Stücke zu Kugeln formen. 10 Minuten stehen lassen.



Bei 250 Grad (Umluft) im Ofen zwischen 3-5 Minuten backen. Der Rand muss bräunlich werden und das Brot aufgehen.

