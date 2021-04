73 Jahre – so lange waren die Queen und ihr Mann Prinz Philip verheiratet. Fast ein ganz Leben lang. Und genau das ist es, was man sich verspricht, wenn man sich traut: bis dass der Tod uns scheidet.

Mittlerweile ist es allerdings eher das Leben und der Alltag, was scheidet: viele Ehen werden geschieden, viele Beziehungen gehen auseinander. Aber was ist es, was Paare zusammenhält? Auch über lange Zeit. Mit der Psychologin und Autorin Dr. Eva Wlodarek und den Hörerinnen und Hörern ergründen wir an Christi Himmelfahrt das Geheimnis langer Beziehungen.

Geheimnis oder Gestaltung

Eva Wlodarek Bild © Katrin Saalfrank

Es wird viel gesprochen über die hohen Scheidungsraten, über die vielen Paare, die sich trennen. Aber es gibt Beziehungen, die über Jahrzehnte bestehen. Paare, die miteinander und glücklich alt werden. Wie machen sie das? Ist es einfach Glück, den oder die Richtige/n gefunden zu haben? Ist es der Wille, eine Beziehung in Toleranz, Wertschätzung und auch durch Krisen hindurch lebendig zu gestalten? Alles das, aber am langen Ende auch ein Geheimnis, sagt Dr. Eva Wlodarek, die selbst in einer langen Beziehung lebt.

Zusammenbleiben um jeden Preis?

Aber natürlich gibt es auch Paare, die wegen der Kinder, des gemeinsamen Hauses, aus Gewohnheit oder aus Angst vor dem Alleinsein zusammenbleiben, obwohl sie nichts mehr miteinander verbindet, obwohl die gemeinsame Zeit durch Auseinandersetzung, Streit oder gar Gewalt geprägt ist. Wann ist es Zeit zu gehen? Und wann lohnt es sich zu bleiben und um die Beziehung zu kämpfen?

In guten wie in schlechten Zeiten

Die guten Zeiten genießen, die schlechten gemeinsam bewältigen. Das ist leicht gesagt, aber wie funktioniert es im Alltag? Über viele Jahre hinweg? Wenn man Paare in langjährigen Beziehungen fragt, wird man immer wieder hören, dass gerade die schweren Phasen, die Krisen zusammenschweißen, wenn man sie gemeinsam durchlitten und bestanden hat. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was hält zusammen und die Beziehung lebendig? Und wann ist Auseinandergehen die bessere Alternative?

