10. April 1938. Ein Dorf in Österreich. Ein Roman über Mitläufertum und Widerstand. Der erfolgreiche Theaterautor Thomas Arzt erzählt in seinem ersten Roman "Die Gegenstimme" eine vielstimmige Geschichte über Österreichs "Anschluß" an Nazi-Deutschland - historisch und doch fast zeitlos.

10. April 1938. Aus Innsbruck, wo er Geschichte studiert, kommt der Bleimfeldner Karl heim in sein Dorf. "Ein Studierter". Mit einer Mission. Der Ort ist beflaggt, Österreichs "Anschluß" an das nationalsozialistische Deutschland seit März gesetzlich besiegelt, nun soll die Bevölkerung ihr "Ja" abgegeben, aber Karl will widerständig, anders als alle anderen: Der Schustervater, die Bürgermeistersgattin. Die Wirtin. Der Abt. Die Lage spitzt sich zu, als selbst der Huber Seppl, mit dem es "die Geburt nichts so gut gemeint hat", zur Abstimmung genötigt wird; als Hubert seinen Bruder Karl an die neuen Nazis verrät, und die Tochter des Bürgermeisters, ihre Brüder und die Jungs im Ort zur Hatz ausziehen, dem Bleimfeldner Karl auf den Fersen. Ein "Heimatroman" der anderen Art in einer dem Dialekt abgeschauten Kunstsprache, mit Gespür für Rhyhthmus. Thomas Arzt erzählt in 29 Kapiteln eine packende Geschichte von Anpassung und aufrechtem Gang.

Thomas Arzt, geboren 1983 in Schlierbach, Oberösterreich, lebt in Wien und zählt zu den viel gespielten zeitgenössischen Dramatikern Österreichs. Neben Publikumserfolgen wie „Alpenvorland“ (2013), „Johnny Breitwieser“ (2014) oder „Die Österreicherinnen“ (2019) wurden seine Arbeiten zu Festivals in New York, Buenos Aires und Kiew eingeladen und waren u. a. in Wien und Graz, Heidelberg und Berlin zu sehen. Kurzprosa erschien in Literaturzeitschriften sowie am Blog „Nazis & Goldmund“. „Die Gegenstimme“ ist sein erster Roman.

Thomas Arzt: Die Gegenstimme

Residenz Verlag, Salzburg und Wien 2021

Lesung: Franziska Hackl, Barbara Horvath, Thiemo Strutzenberger

Regie und Redaktion: Cornelia Zetzsche

Produktion: BR 2021

Sendung: hr2-kultur, "Lesung", 08.09.2021, 23:04 Uhr.