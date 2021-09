Alois Hotschnig lässt sich gern Zeit. Mehr als zehn Jahre sind seit seinem letzten Buch ins Land gegangen. Das Thema des neuen Romans hat der Schriftsteller eines Tages in einer Talkshow entdeckt, eingeladen war da ein Schauspieler aus Österreich.

Alois Hotschnig: Und dann war ein Schnitt, so hab ich das in Erinnerung, und Heinz Fitz – las ich im Untertitel – erzählte, wie er im Bauch seiner Mutter von Norwegen nach Hohenems gekommen ist. Und er saß vor einem Haus, um ihn herum eine Hand voll ruhig vor sich hinpickender Hühner, und ich habe diesem Menschen im Fernsehen in die Augen gesehen und mir war klar: ich sehe meiner Geschichte in die Augen.

Die Geschichte beginnt 1942 im norwegischen Kirkenes. Eine junge Frau lernt einen deutschen Wehrmachtssoldaten kennen, und wird von ihm schwanger. Weil die eigene Familie sie als „Nazi-Hure“ verstößt, reist sie mit mithilfe des SS-Vereins „Lebensborn“ in die Heimat des Soldaten, ins österreichische Hohenems. Was dann geschehen ist, das muss sich ihr Sohn selbst zusammenreimen: Wer war eigentlich sein angeblicher Vater und warum hatte dessen Familie die Mutter nicht bei sich aufgenommen? Wo sonst hatte sie ihr Kind - also ihn - zur Welt gebracht? Und: Wie war er zu dem Bauern gekommen, bei dem die Mutter ihn eines Tages wieder abholte? In all diese unklaren Verhältnisse, dachte sich nun also auch der Schriftsteller Alois Hotschnig ein.

Alois Hotschnig: Zuerst hab ich ihm mal ein Jahr zugehört, mit ihm gesprochen, dadurch bin ich in seine Geschichte eingeladen gewesen, und bin wie ein Zwillingsbruder von ihm geworden, so empfinde ich es, wir beide empfinden es so. (…) Und dann bin ich irgendwann mal in die vermeintlich realen Orte der vermeintlich realen Geschichte hineingegangen, hab Hohenems aufgesucht, Lustenau aufgesucht, den alten Rhein aufgesucht – und nichts hat gestimmt. Und dann wusste ich aber: Das ist ein Himmelgeschenk: Weil da bin jetzt ich als Autor gefragt.

Hotschnig schrieb einen literarischen Monolog von existenzieller Wucht: Darin erzählt der Sohn im Alter sein eigenes Leben. Stück für Stück setzt er das Mosaik seiner Familiengeschichte zusammen, füllt fehlende Steinchen mit immer neuen Informationen und eben auch mit Fantasie. So entsteht der exemplarische Bericht eines Lebensborn-Kindes, der von vielen kleinen Fluchten erzählt, von den Brutalitäten eines Stiefvaters, der fortschreitenden Traumatisierung der geliebten Mutter und der großen Leerstelle, die der Vater hinterlassen hat. Für die Lesung in hr2-kultur ist der Schauspieler Wolfram Berger in die Rolle des Erzählers geschlüpft.

Wolfram Berger: Ich hab mir vorher auch immer gedacht: Naja, so schlimm kann ja das nicht sein, wenn man nicht weiß, wer der Vater ist, aber in dem Buch wird’s einem dann schon deutlich. Und der war dann auch mit einer Mutter gesegnet, die auch Anfälle hatte, man weiß nicht genau: Ist es Epilepsie, ist es Schizophrenie, auf jeden Fall, der hat eine ziemlich verwirrende Biografie.

Die sich der Schauspieler mit dem Produktionsteam um Regisseurin Marlene Breuer nach und nach angeeignet hat. Dabei kam ihm die Sprache des Romans sehr entgegen.

Wolfram Berger: Ich hab den Text bekommen, das Buch, und bei mir ist es immer so spontan, ich hab gleich laut gelesen, und ich hab gemerkt, diese Sprache, da bin ich sofort zuhause gewesen, das ist eben jetzt nicht ganz ein durchgearbeitetes Deutsch, sondern sehr sprunghaft, sehr „natürlich“ (lacht) und ich hab mich da sehr wohl gefühlt gleich.

Lebendig und eindringlich hat Wolfram Berger nun Alois Hotschnigs „Der Silberfuchs meiner Mutter“ interpretiert. In vielen Schleifen, das Erlebte immer wieder hinterfragend, kommen wir allmählich den Rätseln der Geschichte auf die Spur.

Wolfram Berger: Also für mich war jetzt das Erlebnis der Aufnahme, ein wirklich ganz tolles Erlebnis, da war’s wirklich ziemlich extrem der Sprung von einem Text, der mich schon grundsätzlich berührt hat, den ich auch vom Schreiben her interessant und toll fand, der ist aber noch einmal über das laut lesen viel plastischer geworden, es hat uns alle daher berührend angefangen, wir sind mitgegangen, also ich bin ganz begeistert im Moment.

