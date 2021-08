Die Mutter als "Nazi-Braut" vertrieben, er selbst ein "Kind der Schande". Heinz ist der Sohn einer Norwegerin, die sich im Jahr 1942 in einen deutschen Wehrmachtssoldaten verliebt und schwanger wird.

In der Heimat angefeindet, folgt sie den vom deutschen Lebensborn-Verein gebahnten

Wegen und landet im ebenso feindlichen Vorarlberg. Der Sohn, der erst

im Heim, dann bei einem Bauern aufwächst, bevor seine Mutter ihn sucht,

erzählt im Alter ihrer beider ungeheuerliche Geschichte.

Weitere Informationen Sendung 20.09.-12.10.2021 (17 Folgen)

Mittwoch-Freitag 09:05 Uhr, Wiederholung um 14:30 Uhr

Jede Folge steht ab Sendung 7 Tage lang online zur Verfügung auf hr2.de und alle Folgen bis 13. Oktober in der ARD Audiothek Ende der weiteren Informationen

Schritt für Schritt, in vielen Schleifen und das Erlebte immer wieder hinterfragend, kommt er den Rätseln seiner Familie auf die Spur. Auf der Grundlage eines wahren

Berichts hat Alois Hotschnig diesen Monolog von existenzieller Wucht geschaffen.

Alois Hotschnig, 1959 in Kärnten geboren, lebt als freier Autor in Innsbruck. 1992 wurde er beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt mit dem Preis des Landes Kärnten ausgezeichnet, im selben Jahr erschien sein Roman "Leonardos Hände", für den er den Anna-Seghers-Preis erhielt. 2000 erschien sein zweiter Roman "Ludwigs Zimmer". 2002 wurde ihm der Italo-Svevo-Preis für sein Gesamtwerk verliehen. Neben seinen Romanen schreibt Alois Hotschnig auch preisgekrönte Erzählungen, Theaterstücke und Hörspiele.

Weitere Informationen Hörbuch: Alois Hotschnig: Der Silberfuchs meiner Mutter.

Ungekürzte Lesung mit Wolfram Berger

Download/Steam (7 Stunden 17 Minuten), Argon Verlag, 19,95 Euro

Erscheint am 9. September 2021



Buch: Alois Hotschnig: Der Silberfuchs meiner Mutter.

224 Seiten, Kiepenheuer&Witsch Verlag, 20 Euro

Erscheint am 9. September 2021 Ende der weiteren Informationen

Produktion: Hessischer Rundfunk/Argon Verlag 2021

Sprecher: Wolfram Berger

Regie: Marlene Breuer

Technik: Thomas Rombach

Besetzung: Heike Oehlschlägel

Redaktion: Karoline Sinur & Julika Tillmanns