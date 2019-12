Bild © Carl Van Vechten/Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library

Ann Petry Bild © Carl Van Vechten/Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library

Ann Petry ist „die Schriftstellerin, auf die wir gewartet haben“. Das schrieb jedenfalls die New York Times kürzlich. Dabei ist die Autorin eine echte Wiederentdeckung: Ihr Roman „Die Straße“ erschien 1946 und verkaufte sich damals weltweit über 1,5 Millionen Mal. Jetzt erscheint der Roman in neuer Übersetzung auf Deutsch – für hr2-kultur gelesen von Bettina Hoppe.

„Die Straße“ erzählt die aufwühlende Geschichte einer jungen schwarzen Frau im Harlem der 1940er Jahre. Lutie Johnson zieht mit ihrem Sohn in eine schäbige Mietwohnung: mit einem Bordell im Erdgeschoss, einem übergriffigen Hausmeister und flüchtigen Schatten, die die dunklen Flure bevölkern. Lutie Johnson ist entschlossen, den Sprung in ein besseres Leben zu schaffen. Unerschütterlich kämpft sie für ihre eigene Würde und darum, ihren Sohn Bubb inmitten von Armut, Gewalt und rassistischer Verachtung zu einem anständigen Menschen zu erziehen. Doch die Niedertracht der Straße stellt sich ihr mit aller Macht in den Weg.

Ann Petry (1908–1997) ist eine mitreißende Erzählerin, ihr Roman hat bis heute nichts von seiner politischen Brisanz und Dringlichkeit verloren. Die Autorin wurde in Connecticut geboren, wo sie als Tochter eines Apothekers behütet aufwuchs. Nach ihrem Universitätsabschluss arbeitete sie selbst als Apothekerin. 1938 heiratete sie und zog nach New York, wo sie mit Armut und Gewalt an der schwarzen Bevölkerung und deren Ausbeutung im Zuge der Großen Depression konfrontiert wurde. Sie wurde Journalistin und veröffentlichte Geschichten in verschiedenen Zeitschriften. Ihr erster Roman erschien 1946 unter dem Titel „The Street“ und wurde ein Sensationserfolg – kein anderer Roman einer schwarzen Amerikanerin hatte sich bisher so oft verkauft. 1948 kehrte Ann Petry nach Connecticut zurück, wo sie eine Familie gründete, mit Jugendlichen arbeitete und weiter Bücher schrieb.

Bettina Hoppe, geboren 1974 in Nairobi, Kenia, studierte Schauspiel an der Hochschule der Künste in Berlin. Nach Engagements am Deutschen Theater und am Maxim Gorki Theater war sie festes Ensemblemitglied der Schaubühne Berlin. Anschließend spielte sie bis 2014 beim Schauspiel Frankfurt, aktuell ist sie am Berliner Ensemble engagiert. 2011 wurde Bettina Hoppe bei den Hessischen Theatertagen als beste Darstellerin ausgezeichnet.