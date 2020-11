Anna Seghers - Schriftstellerin, Jüdin, Antifaschistin - gelingt 1941 die Flucht nach Mexiko. In flirrender Hitze erinnert sie sich zurück an die unschuldige Zeit vor den beiden Weltkriegen: An einen Schulausflug mit ihren Freundinnen und was aus ihnen wurde. Die Schauspielerin Martina Gedeck liest „Der Ausflug der toten Mädchen“ – zum 120. Geburtstag der großen Erzählerin.

Anna Seghers wird am 19. November 1900 als Netti Reiling im Mainz geboren. Sie ist die Tochter des Antiquitätenhändlers Isidor Reiling und seiner Frau Hedwig, beides gläubige Juden. Der Vater begeistert sie früh für Kunstgeschichte, so dass sie das Fach studiert und 1924 mit einer Promotion abschließt. Zeitgleich erscheinen bereits erste Erzählungen unter dem Pseudonym Seghers. Die junge Schriftstellerin heiratet den ungarisch-deutschen Soziologen László Radvány, politisiert sich und tritt 1928 in die KPD ein. 1933 verlässt Anna Seghers gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern Nazi-Deutschland und ist im antifaschistischen Wiederstand in Paris aktiv. 1941 muss die Familie weiterfliehen und gelangt über New York nach Mexiko-Stadt. Damals ist Anna Seghers Vater bereits tot. Der Versuch, die Mutter ins Exil nachzuholen, misslingt. Hedwig Reiling wird nach Lublin deportiert. Ihre Todesumstände bleiben der Tochter verborgen.

Trotz allem, auch einem schweren Verkehrsunfall zum Trotz: In Mexiko gelingt Anna Seghers der Durchbruch als Schriftstellerin. 1942 erscheint „Das Siebte Kreuz“, ein Roman über die Flucht einer Gruppe politischer Häftlinge aus einem Konzentrationslager nahe Mainz. Das Buch kommt gleichzeitig in einem mexikanischen Exilverlag in deutscher Sprache wie in den USA in englischer Sprache heraus. Nicht zuletzt eine Graphic Novel-Version sorgt dafür, dass die berühmte Fluchtgeschichte an die 20 Millionen Leserinnen und Leser erreicht. 1944 folgt Anna Seghers zweiter großer Roman, „Transit“, der das Leben auf der Flucht, zwischen Heimatverlust und dem Bangen um Ausreisegenehmigungen, reflektiert. 1947 kehrt die Schriftstellerin nach Berlin zurück, entscheidet sich für die DDR, wo sie nach einem ungemein produktiven Leben mit zahlreichen Ehrungen 1983 stirbt.

Herausgegeben und kommentiert von Marcel Reich-Ranicki

Das mexikanische Exil bleibt die Glanzzeit von Anna Seghers literarischem Schaffen. Hier entstehen auch zahlreiche Kurzgeschichten, darunter im Jahr 1943 „Der Ausflug der toten Mädchen“. Darin erinnert sich die Erzählerin an einen Ausflug mit ihren Schulkameradinnen noch vor Ausbruch der Ersten Weltkriegs. Von der ausgelassenen Szenerie im Grünen aus werden die Schicksale der Mädchen bis zum Ende der Zweiten Weltkriegs weitererzählt. Zum Beispiel das Schicksal der jüdischen Mitschülerin Sophie, die während der Deportation stirbt, dasjenige der kessen Lore, die sich aus Angst vor dem Konzentrationslager das Leben nimmt, und von der glühenden NS-Anhängerin Marianne, die im Bombenkrieg verkohlt. Marcel Reich-Ranicki hat die Geschichte in seinen Erzähler-Kanon aufgenommen. Die Schauspielerin Martina Gedeck hat sie einfühlsam und modern interpretiert.