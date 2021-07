Bleiben am Ende nur ein paar Geschichten? Wie Mosaiksteine legt die Enkelin Momente eines langen Lebens zusammen, doch kommt nur lückenhaft das ganze Bild der Großmutter zum Vorschein.

Im Schweizer Rheintal ist die Großmutter geboren, als Bauernkind, im Riet. Aus ihrer ersten Anstellung hat sie sich damals heimgeschwindelt. Jetzt soll ihre Wohnung aufgelöst werden, sie muss ins Heim. Der Pelz, die Tücher, ihr Schmuck - was davon kommt mit, was lässt sie zurück? Bleiben von einem langen Leben letzten Endes nur ein paar Geschichten? Und von diesen wiederum nur die mit Bedacht weitererzählten? Aus liebevoller Distanz rekonstruiert Annina Haabs Roman ein Frauenleben in der Schweiz. Und damit die kleine, große Lebenswirklichkeit einer vorangegangene Generation.

Annina Haab, Jahrgang 1991, ist im Kanton Zürich aufgewachsen. Sie studierte Literarisches Schreiben in Biel, Bern und Leipzig.

Annina Haab: Bei den großen Vögeln

Berlin Verlag, München 2021

Lesung: Svenja Wasser

Regie: Adrian Winkler

Redaktion: Adrian Winkler

Produktion WDR 2021

Sendung: hr2-kultur, Lesung, 25.08.2021, 9:05 - 9:30 Uhr.