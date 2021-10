Jahrelang schrieben sich Simone de Beauvoir und ihre Schulfreundin Elizabeth Le Coin, genannt Zaza, Briefe. In einem Brief vom 23. Juni 1929 schrieb die damals 21-jährige Simone: „Ich empfinde heute Abend wieder dieses drin­gende Verlangen nach Ihrer Nähe, das mich als kleines Mädchen so oft vor Rührung weinen ließ; doch damals wagte ich nicht, es Ihnen zu schreiben; wieso es mir jetzt versagen, da zwei Tage ohne Sie mir, lächerlicherweise, wie eine lange Trennung vorkommen?“

Sendung: hr2-kultur, hr2 Am Morgen, 18.10.2021, 06:05 Uhr.