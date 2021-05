In diesem Jahr wird die virtuelle Buchmesse Leipzig rund um den Hashtag #wirsindbuchmesse in großem Stil aufgelegt.

In der ursprünglich geplanten Buchmessezeit vom 27. bis 30. Mai wird die Alte Handelsbörse auf dem Naschmarkt in Leipzig den klassischen Publikumsmagneten "ARD Forum" beherbergen. Im Halbstundentakt werden dort Autorinnen und Autoren Gespräche mit Kulturjournalistinnen und -journalisten aus der ganzen ARD führen. Die Veranstaltung wird als Livestream sowie in der ARD Mediathek übertragen. In hr2-kultur präsentieren wir Ihnen eine Auswahl der spannendsten Gespräche – unter anderem mit , Friedenspreisträgerin Carolin Emcke, dem Starpianisten Igor Levit und dem hessischen Reisenden Eckhard Nickel.

Mehr zu den Lesungen in hr2-kultur finden Sie hier.

02.06.2021, 9:05 - 9:30 Uhr.