Auch in diesem besonderen Jahr verleiht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Deutschen Buchpreis. Der beliebte Shortlist-Abend fand vor kleinem Publikum im Literaturhaus Frankfurt statt. Hören Sie Auftritte von Bov Bjerg, Dorothee Elmiger, Deniz Ohde und Anne Weber leicht gekürzt als Lesung.

Über 200 Romane wurden diesmal von den Verlagen für den Deutschen Buchpreis eingereicht, so viele wie nie zuvor. Die große Auswahl ist inzwischen auf sechs reduziert. Neben den oben genannten stehen auch Christine Wunnicke und Thomas Hettche auf der Shortlist, die aber aufgrund des Pandemiegeschehens nicht zu dem Frankfurter Abend anreisen konnten. Zumindest Thomas Hettche können Sie in einem Mitschnitt vom Rheingau-Literaturfestival am Freitag, den 9. Oktober an dieser Stelle hören. Die Jury begründete die Auswahl der sechs Autor*innen mit ihrer "sprachlichen Ausdruckskraft und formalen Innovation" sowie mit der "besonderen politischen Dringlichkeit" der nominierten Werke.

Weitere Informationen Sendung 05.-09.Oktober (5 Folgen)

Montag-Freitag 09:05 Uhr, Wiederholung um 14:30 Uhr.

Alle Folgen stehen für 7 Tage online zur Verfügung. Ende der weiteren Informationen

So erzählt Deniz Ohde in "Streulicht" eine ganz normale Migrationsgeschichte aus Frankfurt-Hoechst. Thomas Hettche schildert in seinem Roman "Herzfaden" von der Augsburger Puppenkiste, und lässt auch die wechselvolle Geschichte im Nationalsozialismus nicht aus. Bov Bjergs Roman "Serpentinen" handelt vom Schicksal eines Protagonisten, dessen männliche Vorfahren sich allesamt das Leben nahmen. Dorothee Elmiger beschäftigt sich in ihrem hochkomplexen Buch "Aus der Zuckerfabrik" u.a. mit dem Wahnsinn des Schreibens und der eigenen Situation als Schriftstellerin. Christine Wunnicke entführt uns in "Die Dame mit der bemalten Hand" ins Indien des 18. Jahrhunderts. Und Anne Webers "Annette. Ein Heldinnenepos" erzählt von einer realen Heldin, die in jungen Jahren in der Résistance kämpfte und später zur Freiheitskämpferin in Algerien wurde.

Die Kandidaten für den Buchpreis (links nach rechts): Boy Bjerg, Anne Weber, Deniz Ohde und Dorothee Elmiger. Nicht im Bild: Christine Wunnicke und Thomas Hettche. Bild © picture alliance/Helmut Fricke/dpa

Der Shortlist-Abend findet diesmal allerdings nicht vor großem Publikum im Frankfurter Schauspielhaus statt, sondern wohl überwiegend vor Fachpublikum im Literaturhaus der Stadt. Sie können die Live-Veranstaltung dort aber zu einem Ticketpreis von 5 Euro für 72 Stunden streamen.

In hr2-kultur präsentieren wir Ihnen die Auftritte dann ab dem 05. Oktober jeweils um 09.04 Uhr und 14.30 Uhr auf unserem täglichen Lesungsplatz, sowie online im Podcast der Lesung. Der Gewinner wird – wie gewohnt - zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse am 12. Oktober pünktlich um 18:55 Uhr im Kaisersaal des Frankfurter Römer bekannt gegeben.