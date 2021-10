Eine Frau erzählt im Fiebertraum auf dem Sterbebett ihr Leben rückwärts. Feriengäste an einem See werden im Herbst zu Geistern. Ein junger Mann bittet um die Ausstellung seines Totenscheins. Die Geschichten von Ilse Aichinger schwanken zwischen Melancholie und Groteske. Wir sieben ausgewählte Kurzgeschichten, die einen Einblick in ihr Schaffen der 50er und 60er Jahren geben - zum 100. Geburtstag der bedeutenden Nachkriegserzählerin.

In Ilse Aichingers Kurzgeschichten entfalten sich düstere Welten. Eine Reise zum Mond endet als Selbstmordversuch im Krankenhaus. Ein Junge auf einem Werbeplakat am Bahnhof sehnt sich nach dem Tod. Zusammen mit einem kleinen Mädchen tanzt er auf die Schienen.

Weitere Informationen Sendung 01.11.-05.11.21 (5 Folgen)

Die Protagonisten bewegen sich in den Geschichten häufig auf der Grenze zwischen Leben und Tod, wobei Ilse Aichinger diesen Zustand immer wieder in traumhaften oder surrealen Elementen heranzoomt und gleichzeitig verschwimmen lässt. Personen träumen, sterben und verschwinden; werden zu Geistern oder ziehen in ihrem Wohnhaus Etage für Etage nach unten.

Mit den sieben ausgewählten Kurzgeschichten, die wir in Ilse Aichingers Geburtstagswoche senden, begeben wir uns nicht nur mit der Literatur der Autorin, sondern auch mit deren Aufnahmen auf eine Zeitreise. Während die "Spiegelgeschichte", gelesen von Andrea Sawatzki, im Jahr 2010 aufgenommen wurde, stammen die Aufnahmen der Kurzgeschichten "Seegeister", "Mondgeschichte", "Wo ich wohne" und "Eliza, Eliza" aus den 80er Jahren. Die Geschichten "Das Plakat" und "Der Totenschein" werden von der Autorin selbst gelesen.

Ilse Aichinger wurde 1921 in Wien geboren. Sie studierte zunächst Medizin, brach das Studium aber ab und schrieb den Roman "Die größere Hoffnung", in dem sie ihre eigene Geschichte als verfolgte "Halbjüdin" im Nationalsozialismus verarbeitete.

Ilse Aichingers Prosa und Lyrik zählen zu den Bedeutendsten der Nachkriegsliteratur. Die "Spiegelgeschichte" wurde 1952 mit dem Preis der Gruppe 47 ausgezeichnet. Auf diese Auszeichnung folgten zahlreiche weitere Preise und Würdigungen, darunter der Nelly-Sachs Preis, der Franz Kafka Preis und der Große Österreichische Staatspreis für Literatur.

Weitere Informationen Ilse Aichinger in unserem Programm 01.11.21: "Spiegelgeschichte" (1949), Sprecherin: Andrea Sawatzki

02.11.21: "Mondgeschichte" (1953), Sprecherin: Gisela Zoch und "Seegeister" (1953), Sprecherin: Ricarda Benndorf

03.11.21: "Eliza, Eliza" (1965) - Teil 1, Sprecherin: Melanie de Graaf

04.11.21: "Eliza, Eliza" (1965) - Teil 2, Sprecherin: Melanie de Graaf und "Wo ich wohne" (1963), Sprecherin: Melanie de Graaf

05.11.21: "Der Totenschein" (1959) und "Das Plakat" (1953), Autorinnenlesungen Ende der weiteren Informationen

Buchangaben:

Ilse Aichinger, Werke in acht Bänden

Richard Reichensberger (Herausgeber), S. Fischer Verlag

Erscheinungsdatum 1991