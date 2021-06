Eine Geschichte über das Begehren in seiner Totalität, ein Liebesroman unserer Zeit.

Hört das eigentlich irgendwann auf, dieses unproduktive Verliebtsein? Die Ich-Erzählerin in Ruth Herzbergs erstem Roman lebt in einer dysfunktionalen On-and-Off Beziehung: Wenn sie sich nähert, weicht er zurück, wenn sie sich zurückzieht, nähert er sich wieder. Eine SMS, ein Smiley, niemals Herzchen, gelegentlich Sex, dann wieder Stille. Eine Geschichte, die weniger von Liebe als von Verzweiflung handelt, in der sich eine Erzählerin bis zur Auslöschung aufgibt, wider alles bessere Wissen, wider alle Vernunft. Ist das jetzt eine Krise oder einfach nur das Leben? fragt die Erzählerin an einer Stelle. Eine bitter-komische, beißend-direkte Großstadt-Antiliebesgeschichte, erbarmungslos, erheiternd, ehrlich.

Ruth Herzberg, geboren 1975 in Ost-Berlin, studierte Drehbuch an der Filmuniversität Konrad Wolf und lebt und arbeitet in Berlin-Prenzlauer Berg. Sie tritt auf Lesebühnen auf und schreibt u.a. für die Berliner Zeitung und den Freitag.

Ruth Herzberg: Wie man mit einem Mann unglücklich wird

Mikrotext Verlag, Berlin 2021

Lesung: Lisa Hrdina

Regie: Joachim Schönfeld

Redaktion: Anne-Dore Krohn

Produktion rbb kultur 2021

Sendung: hr2-kultur, "Lesung", 21.07.2021, 9:05 - 9:30 Uhr.