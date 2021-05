hr2-Literaturpreis 2020 – Lass es raus (2/3) Sie sind jung, sie lassen‘s raus und sie wollen gewinnen: Tina Neumann, Mirandolina Babunashvili und Levin Blochberger gehen zusammen mit sieben anderen jungen Autorinnen und Autoren in den Wettbewerb um den hr2-Literaturpreis. Neugierig? Dann stimmen Sie mit ab!

Fast 500 junge Autorinnen und Autoren im Alter zwischen 16 und 25 Jahren haben in diesem Jahr am „Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen“ teilgenommen. Die besten zehn von ihnen kandidieren jetzt für den hr2-Literaturpreis. hr2-kultur hat ihre Prosatexte und Gedichte mit jungen Stimmen vertont und stellt alle Kandidat*innen in einem Online-Voting zur Wahl. Jetzt ist das Publikum an der Reihe: Welche Geschichte oder welches Gedicht begeistert Sie? Ihre Stimme zählt, machen Sie mit! Die Online-Abstimmung beginnt am 19. Mai und endet am 16. Juni 2021.

Weitere Informationen In der Spätlese stellen wir heute folgende Kandidat*innen vor: Tina Neumann: Gedichte. Gelesen von: Sarah Grunert

Mirandolina Babunashvili: Bambini. Gelesen von: Anna Bardavelidze

Levin Blochberger: Gedichte. Gelesen von: Leon Häder



Weitere Kandidat*innen können Sie am 15.06.2021 um 22 Uhr hören. Ende der weiteren Informationen

Der traditionsreiche Wettbewerb „Junges Literaturforum Hessen-Thüringen“ wird vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und der Thüringer Staatskanzlei gemeinsam mit dem Hessischen Literaturforum im Mousonturm veranstaltet, Kooperationspartner ist die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Seit 2010 beteiligt sich hr2-kultur mit dem hr2-Literaturpreis am Wettbewerb.

