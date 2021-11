Vom Unsichtbaren schreiben, die Gegenwart sehen. Wie tritt der Klimawandel in Erscheinung? Mit dieser Frage richtete sich die WORTMELDUNGEN-Literaturpreisträgerin Marion Poschmann an die Nachwuchsautor*innen. Gewonnen haben in diesem Jahr Melanie Sasha Berger, Samuel J. Kramer und Benedikt Kuhn.

Mehr als 200 Autor*innen antworteten mit Texten, die sowohl ihre Ängste als auch den Gestaltungsmut einer jungen Generation widerspiegeln, die im Wettlauf mit der Zeit schreibt.

Ausgewählt wurden 10 Shortlist Autor*innen, die am 26. November kurze Ausschnitte aus ihren Texten lesen und sich in einem im Gespräch mit Florian Werner vorstellen. Wir haben den Abend für Sie mitgeschnitten und senden die Textausschnitte von der Gewinner*innen Melanie Sasha Berger, Samuel J. Kramer und Benedikt Kuhn.

Einen Eindruck von den zehn Autor*innen können Sie im Podcast WORTWÖRTLICH gewinnen. Die Texte der Preisträger*innen und die Jurybegründungen sind zu finden unter: www.wortmeldungen.org

Eine Veranstaltung der Crespo Foundation in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK), hr2-kultur und dem Schauspiel Frankfurt.

Sendung: hr2-kultur, Spätlese, 30.11.2021, 22:00 Uhr