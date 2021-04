Als Schriftsteller*in raus aufs Land? Ja, aber in Hessen! Für jeweils zwei Monate haben Tobias Wilhelm und Felix Krakau als Stipendiaten des Hessischen Literaturrats ihre Stadtwohnung gegen eine »Autorenresidenz im ländlichen Raum« getauscht.

Der eine zog ins nordhessische Volkmarsen, der andere nach Friedewald in Osthessen. Welche Erfahrungen sie dort machten und welche Arbeiten dabei entstanden, erzählen sie in der hr2-Spätlese. Die Sendung macht dabei schon einmal Lust auf das Hörspiel "Softe Paläste", das am 30.5. online veröffentlicht wird, und auf die "Ballade vom Graben und Wühlen", die dann in Volkmarsen vorgestellt wird. Es moderiert Karoline Sinur.

Sendung: hr2-kultur, Spätlese, 25.05.2021, 22:00 Uhr.