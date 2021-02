Vor nicht allzu langer Zeit gab es migrantische Literatur in Deutschland nur mit dem Siegel „Exilliteratur“. Heute können junge Autor*innen verschiedene Perspektiven mischen. Sie erzählen von ihrem Leben in Deutschland, ihren multiplen globalen Bezugspunkten und von fragwürdigen kulturellen Zuschreibungen und Ausgrenzungen.

WIR SIND HIER. – so heißt das Festival für kulturelle Diversität, das zum ersten Jahrestag der rassistischen Morde in Hanau im Februar 2021 zeitgleich in Hanau und Frankfurt stattfand. Neun Menschen wurden am 19. Februar 2020 bei einem rechtsextremen Anschlag in Hanau ermordet. Was die Opfer gemein hatten: ihren sogenannter Migrationshintergrund. Das Festival thematisiert Rassismus und Zusammenleben in Deutschland. Zu Gast im Literaturhaus Frankfurt und im Kulturforum Hanau waren Autor*innen, die sich in ihrer literarischen, journalistischen oder publizistischen Arbeit ausdrücklich oder hintergründig mit Rassismus beschäftigen. Es lasen und diskutierten Hengameh Yaghoobifarah („Ministerium der Träume“), Deniz Utlu („Gegen Morgen“), Fatma Aydemir („Eure Heimat ist unser Albtraum“, „Ellbogen“), Ronya Othmann („Die Sommer“) und Max Czollek.

WIR SIND HIER. ist ein Festival des Literaturhauses Frankfurt, gefördert durch den Kulturfonds Frankfurt RheinMain, das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das Dezernat für Integration und Bildung und das Dezernat für Kultur der Stadt Frankfurt am Main, in Kooperation mit der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank.

Sendung: hr2-kultur, Spätlese, 02.03.2021, 22:00 Uhr.